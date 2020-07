AS Roma-Fiorentina: Equipa de Paulo Fonseca procura dar continuidade aos bons resultados

A AS Roma, de Paulo Fonseca, recebe este domingo a Fiorentina, em jogo a contar para a 36.ª jornada da Liga italiana de futebol, num encontro em que a formação de Roma vai tentar dar continuidade à série de bons resultados ultimamente obtidos.

À entrada para esta ronda, a AS Roma posiciona-se no 5.º lugar, com 61 pontos, fruto de 18 vitórias, sete empates e dez derrotas, enquanto que a Fiorentina é 11.ª classificada, com 43 pontos, após somar dez triunfos, 13 empates e 12 derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, a AS Roma registou quatro triunfos (Parma, Brescia, Verona e Spal) e um empate (Inter), ao passo que a Fiorentina somou dois triunfos (Lecce e Torino) e três empates (Cagliari, Verona e Inter).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Fiorentina que arrecadou dois triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.