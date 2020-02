AS Roma-Gent: Paulo Fonseca obrigado a vencer

A viver uma péssima fase no plano interno, com cinco jogos seguidos sem ganhar, a Roma tem esta quinta-feira uma partida que pode assumir contornos decisivos para o futuro de Paulo Fonseca no comando da equipa da capital.



Diante do Gent, o técnico português está praticamente obrigado a ganhar, sob pena de ficar ainda mais em risco e, para mais, ver escapar um dos objetivos da temporada. A piorar as contas romanas, neste duelo não poderão contar com os lesionados Nicolò Zaniolo, Antonio Mirante e Davide Zappacosta, isto para lá do suspenso Amadou Diawara.



Do lado oposto estará um Gent que é segundo no seu campeonato, com 52 pontos, menos 9 do que o líder Club Brugge, e que nos últimos seis encontros disputados alcançou cinco vitórias e um empate. Para mais, na Liga Europa o registo é também bastante positivo, já que os belgas não perderam nenhum dos últimos dez encontros disputados, numa sequência que dura já desde a 2.ª ronda de qualificação, quando perderam diante do Viitorul.

CÓD 115 AS Roma 1.43 Empate 4.33 Gent 6.3