AS Roma-Hellas Verona: Fonseca colocado à prova frente à turma de Veloso

A AS Roma, equipa orientada por Paulo Fonseca, e o Hellas Verona, formação onde atualmente joga o internacional português Miguel Veloso, defrontam-se este domingo em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga italiana de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por sete pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, a AS Roma posiciona-se no 3.º lugar, com 37 pontos, fruto de onze vitórias, quatro empates e quatro derrotas, enquanto que o Hellas Verona - que não poderá contar com o contributo do médio português para este encontro por lesão - encontra-se no 8.º posto, com 30 pontos, após somar oito triunfos, seis empates e cinco derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a AS Roma registou duas vitórias (Crotone e Spezia), um empate (Inter) e duas derrotas (Lazio e Spezia), ao passo que o Hellas Verona somou três triunfos (Spezia, Crotone e Nápoles), um empate (Torino) e uma derrota (Bolonha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação orientada por Paulo Fonseca, uma vez que soma quatro triunfos nos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Hellas Verona a levar a melhor no restante embate.