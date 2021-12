AS Roma-Inter de Milão: teste de fogo para José Mourinho

CÓD 177 AS Roma 3.25 Empate 3.5 Inter de Milão 1.93

Derrotado de forma surpreendente em casa do Bolonha, a Roma de José Mourinho recebe este sábado a visita do Inter Milão, numa partida de exigência máxima na qual terá pela frente uma equipa que está no terceiro posto, com 34 pontos e que leva já dez jogos sem perder e seis seguidos a ganhar (isto contando todas as provas).Já os romanos, vindos da tal derrota, estão em quinto com 25 pontos e até ao momento venceram 8 jogos, empataram 1 e perderam 6. Marcaram 24 golos e sofreram 16. Por outro lado, Mourinho terá várias baixas para este encontro, nomeadamente os suspensos Tammy Abraham e Rick Karsdorp.Já o Inter, com 34 pontos, conseguiu 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota, tendo até ao momento marcado 36 golos e sofrido 15. Falando em golos, aqui analisando todas as provas, os milaneses levam três jogos sem sofrer, sendo que em nove dos últimos dez foram a primeira formação a marcar. Já em quatro dos últimos cinco o resultado final teve menos do que 3 golos.Em relação ao confronto direto, o Inter leva 8 (!) jogos seguidos sem perder diante da Roma, ainda que nesse período tenha apenas vencido dois encontros, curiosamente o primeiro e o último da série. Falando em séries, em nove dos últimos dez jogos entre estas duas equipas ambas marcaram.