AS Roma-Juventus: duelo interessante entre Paulo Fonseca e Cristiano Ronaldo

A Roma de Paulo Fonseca recebe, este domingo, a Juventus em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga italiana, num encontro que irá disputar-se no Olímpico de Roma.

Na primeira jornada a formação orientada pelo treinador português perdeu (3-0) na deslocação ao terreno do Hellas Verona, enquanto que a 'Vecchia Signora' bateu (3-0) a Sampdoria no Allianz Stadium, no jogo de estreia de Andrea Pirlo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, a AS Roma registou duas vitórias (Sambenedettese e Frosinone), um empate (Cagliari) e duas derrotas (Sevilha e Verona), ao passo que a Juventus somou três triunfos (Lyon, Novara e Sampdoria) e duas derrotas (Cagliari e AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da 'Vecchia Signora', formação que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas equipas, enquanto que a AS Roma triunfou nos restantes dois.