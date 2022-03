AS Roma-Lazio: Mourinho no dérbi da capital

CÓD 127 AS Roma 2.45 Empate 3.25 Lázio 2.68

Dia de dérbi romano na Serie A, com um embate entre a Roma de José Mourinho e a Lazio, num duelo da 30.ª jornada que colocará frente a frente o 6.º e o 5.º colocados, respetivamente. Será um duelo de rivais que poderá ditar muito para o que resta da temporada de ambas as equipas, já que um eventual triunfo deixará o conjunto vencedor em boa posição para fechar a épcoa pelo menos no 5.º lugar.Em melhor posição, a Lazio chega a esta partida vinda de duas vitórias e com a vantagem de não ter jogado a meio da semana. A turma laziale, já fora da Liga Europa, enfrentará este jogo com as baixas de Stefan Radu e Mattia Zaccagni e procurará ampliar o seu registo de jogos sem sofrer golo: nos últimos oito jogos ficou com a baliza a zeros em seis.Quanto à Roma, teve de disputar um jogo intenso a meio da semana ante o Vitesse, mas chega a este jogo relativamente moralizada, já que não perdeu nenhum dos últimos sete jogos, seis deles da Serie A. Note-se que nenhum dos últimos cinco jogos da Roma teve mais do que 2 golos no total. Em termos de ausências, apenas Lorenzo Pellegrini é baixa na equipa de José Mourinho.Quanto ao confronto direto, o registo tem sido equilibrado, sendo que na primeira volta a Lazio venceu na sua partida caseira por 3-2. Haverá vingança?