AS Roma-Ludogorets: Mourinho obrigado a ganhar

• Foto: Reuters

Duelo decisivo no Grupo C da Conference League, com a AS Roma de José Mourinho a receber a visita do Ludogorets, num jogo entre duas equipas que entram em campo com os mesmos 7 pontos. Ora, para se apurar, a equipa do português está obrigada a ganhar, já que perdeu por 2-1 na visita ao reduto dos búlgaros. Essa é a condição essencial para a equipa do português. Não há outra chance.



Sem Paulo Dybala, Leonardo Spinazzola, Georginio Wijnaldum e Ebrima Darboe, a Roma vem de duas vitórias, uma na Serie A e outra nesta mesma Liga Europa, ao passo que os búlgaros, neste jogo sem Kiril Despodov, ganharam no encontro do fim de semana e na semana passada, nesta Liga Europa, perderam em casa diante do Betis.

Por Record