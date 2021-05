AS Roma-Manchester United: por um lugar na final da Liga Europa

Depois da vitória conseguida em casa, por 6-2, o Man. United tem caminho aberto para alcançar a final da Liga Europa, tendo apenas de gerir essa vantagem nesta segunda mão em casa da Roma.



E não bastasse a desvantagem de quatro golos, a turma romana chega a este jogo na sequência de mais uma semana repleta de novidades, a começar desde logo pela anunciada saída de Paulo Fonseca no final da temporada e a chegada de José Mourinho. Uma troca que poderá ter um efeito até positivo nos jogadores, mas que acaba sempre por criar um efeito inesperado.



Para piorar as coisas, a Roma leva já seis jogos seguidos sem ganhar, tendo no mais recente perdido por 2-0 diante da Sampdoria. Um desfecho negativo que precipitou a saída de Fonseca e que prolongou várias séries negativas, como por exemplo o facto de a Roma sofrer golos há seis jogos, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Por outro lado, Fonseca terá de continuar a lidar com várias ausências: Leonardo Spinazzola, Nicolò Zaniolo, Pedro, Pau López, Riccardo Calafiori e Stephan El Shaarawy.



Em sentido inverso, o Manchester United leva sete encontros seguidos sem perder - venceu seis e empatou um -, sendo que neste jogo apenas tem as baixas de Anthony Martial e Phil Jones a reportar.

CÓD 103 AS Roma 3.41 Empate 3.68 Manchester Utd. 1.83