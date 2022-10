AS Roma-Nápoles: teste de fogo para Mourinho

CÓD 183 AS Roma 2,8 Empate 3,35 Nápoles 2,35

Dia de jogo grande na Serie A, com a Roma de José Mourinho a receber a visita do líder Nápoles, num duelo no qual a equipa do português terá como missão travar uns napolitanos que comandam com 26 pontos e que até ao momento, em dez jogos, ainda não perderam. São inclusivamente o melhor ataque, com uma média de 2,5 golos por jogo, um registo que certamente servirá de alerta para Mourinho.A equipa romana, por seu turno, na Serie A leva três vitórias seguidas e parece finalmente embalar para uma boa fase, ainda que este jogo seja o maior teste até ao momento. Olhando a registos globais, quatro dos últimos cinco jogos da Roma tiveram golos de ambas as equipas.Quanto ao Nápoles, leva dez vitórias seguidas em todas as competições e não perde há 25 (!) jogos - contando duelos de preparação e da época passada. Os napolitanos marcaram e sofreram nos últimos seis jogos, sendo que em sete dos últimos nove foram os primeiros a marcar. A fechar, ainda falando em golos, os últimos sete jogos do Nápoles tiveram pelo menos 3 no total.Quanto ao confronto direto, o Nápoles não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos diante da Roma, tendo marcado em primeiro lugar em quatro deles. A exceção foi na época passada, no primeiro duelo, que terminou em 0-0.