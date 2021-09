AS Roma-Sassuolo: jogo 1000 da carreira de Mourinho

No jogo 1000 da carreira de José Mourinho, a Roma recebe este domingo a visita do Sassuolo, num encontro da 3.ª jornada que colocará frente a frente o líder (em igualdade com mais quatro equipas) e o oitavo colocado, que até ao momento tem 4 pontos, fruto de um triunfo e um empate.



Com quatro jogos disputados esta época (contando duelos da Conference League), a Roma tem quatro triunfos, 12 golos marcados e apenas 2 sofridos. Nos últimos sete jogos, contando pré-temporada, houve pelo menos 3 golos no total do marcador. Olhando a questões individuais, Spinazzola é baixa de longa duração na Roma, que ainda terá em dúvida Mancini, Pellegrini e Zaniolo.



Quanto ao Sassuolo, que neste jogo tem Obiang como baixa, tem até ao momento os tais dois jogos oficiais disputados, com uma vitória sobre o Hellas Verona (3-2) e um nulo diante da Sampdoria.



Olhando ao confronto direto, o Sassuolo leva três jogos seguidos sem perder diante da Roma, sendo que na época passada houve dois empates: 0-0 em Roma e 2-2 fora.

CÓD 170 AS Roma 1.55 Empate 4.4 Sassuolo 4.8