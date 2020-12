AS Roma-Torino: equipa de Paulo Fonseca em ação

Comandada por Paulo Fonseca, a Roma recebe esta quinta-feira a visita do Torino, num duelo da 12.ª jornada da Serie A que colocará frente a frente o sexto e o 18.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 21 pontos, a Roma entra em campo a viver uma temporada relativamente positiva, com apenas duas derrotas nos últimos dez duelos. Do lado oposto, o Torino tem apenas 6 pontos e nos dez últimos jogos sofreu quatro derrotas, venceu três jogos e empatou outros três.



No que a estatísticas diz respeito, destaque para os golos, já que houve três golos em quatro dos últimos cinco duelos da Roma e em oito dos mais recentes dez da turma de Turim. Nesse âmbito, refira-se que, apesar do seu registo negativo, o Torino conseguiu ser a primera equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em quatro dos mais recentes cinco duelos.



Em relação ao confronto direto, a última meia dúzia de jogos mostra domínio da Roma, com quatro vitórias contra duas da formação de Turim.



A finalizar, de notar que Paulo Fonseca não contará com Javier Pastore, Nicolò Zaniolo, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, ao passo que o Torino não terá ao seu dispor Cristian Ansaldi, Simone Verdi e Daniele Baselli.

CÓD 180 AS Roma 1.38 Empate 4.96 Torino 6.23