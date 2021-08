AS Roma-Trabzonspor: equipa de Mourinho na frente

Depois de ter ganho por 2-1 na visita à Turquia, a Roma de José Mourinho recebe o Trabzonspor esta quinta-feira, numa partida do playoff da Conference League na qual os italianos têm tudo para seguir em frente.



Com dois jogos disputados esta época, os romanos têm duas vitórias, cinco golos marcados e dois sofridos, ao passo que os turcos têm cinco encontros já jogados, com três triunfos, um empate e uma derrota, para um registo de golos de 12 marcados e 8 sofridos. A turma turca, refira-se, sofreu golos nos últimos seis duelos, ainda que tenha marcado em todos eles.



Em relação à Roma, contando duelos de pré-temporada, houve golos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco encontros, sendo que na última mão cheia de partidas o registo total de golos foi sempre superior a 3. Essa estatística, refira-se, observou-se também em cinco dos últimos seis jogos do Trabzonspor.

CÓD 224 AS Roma 1.4 Empate 3.85 Trabzonspor 4.9