AS Roma-Udinese: Mourinho procura voltar a vencer

Vindo de uma derrota diante do Hellas Verona, a primeira desde que José Mourinho assumiu o comando técnico, a Roma procura esta quinta-feira voltar aos triunfos, defrontando pelas 19h45, no Olímpico da capital italiana, a Udinese, uma equipa que também vem de um desaire, neste caso pesado, por 4-0 diante do Nápoles.



Olhando a dados estatísticos, nota para o aspeto dos golos. A Roma sofre há três partidas, sendo que em sete dos últimos oito duelos foi a primeira formação a marcar, sendo que em cinco dos últimos sete marcou e sofreu. Por outro lado, houve pelo menos 3 golos nos últimos dez jogos da formação romana. Quanto à Udinese, foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos que disputou e há ainda a destacar o facto de terem havido pelo menos 3 golos em cinco dos últimos seis jogos que disputou.



Em relação ao confronto direto, com duas vitórias da Roma na época passada, nota para os golos, já que apenas dois dos últimos sete jogos tiveram mais do que 3 no total. Já a Roma foi a primeira equipa a faturar em oito dos últimos dez duelos diretos.

CÓD 122 AS Roma 1.49 Empate 4.4 Udinese 5.6