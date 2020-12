AS Roma-Young Boys: Paulo Fonseca procura esquecer derrota interna

Vinda de uma estrondosa derrota na Serie A - que travou uma sequência de onze jogos seguidos sem perder -, a Roma procura esta quinta-feira esquecer o desaire interno com o apuramento como primeiro colocado do Grupo A da Liga Europa, necessitando para tal de apenas empatar na receção aos suíços do Young Boys. Um adversário perante o qual já venceu na visita à Suíça, quando triunfou por 2-1.



Um resultado negativo que, curiosamente, foi o último dos suíços, que desde então não mais perderam, somando quatro vitórias e dois empates. Três dessas vitórias foram nos jogos mais recentes, com seis golos marcados e apenas um sofrido.



Quanto à Roma, apesar da tal goleada por 4-0 diante do Nápoles, vinha numa sequência tremeda, com cinco vitórias consecutivas e 15 golos marcados e apenas um sofrido. Irá voltar ao rumo vencedor a turma italiana de Paulo Fonseca?

CÓD 120 AS Roma 1.78 Empate 3.53 Young Boys 3.76