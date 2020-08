AS Trencin-Slovan Bratislava: visitantes tentam esquecer desilusão europeia

Encontro de encerramento da quarta jornada da Liga eslovaca, com o último colocado AS Trencin a receber a visita do terceiro Slovan Bratislava, num duelo de extremos entre duas formações que entram na nova época com objetivos bem distintos.



Candidato crónico ao título, o Slovan entra em campo com 6 pontos em três partidas e vindo de uma fase recente algo complicada, já que foi afastado da Liga dos Campeões sem sequer entrar em campo, devido ao surgimento de casos de Covid-19 no seu plantel. Será nesse contexto que aparece este duelo, no qual, para todos os efeitos, tentará o regresso às vitórias depois da derrota de há duas semanas perante o surpreendente Zlaté Moravce.



Quanto ao Trencin, ainda não venceu esta época e vem de uma derrota na receção ao Zilina. Aliás, contando com particulares, já lá vão nove duelos consecutivos sem conseguir triunfar, com um registo de cinco derrotas e quatro empates. Por outro lado, já são doze duelos seguidos a sofrer golos.



Quanto ao confronto direto, aí o balanço é bastante positivo para o Slovan, com seis jogos seguidos sem perder e quatro triunfos consecutivos. Em cinco dos últimos seis duelos os de Bratislava foram a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Por outro lado, o Trencin vai em 13 duelos consecutivos a sofrer golos neste confronto particular.

CÓD 319 AS Trencin 3.53 Empate 3.31 Slo. Bratislava 1.63