Ashleigh Barty-Angelique Kerber: por um lugar na final de Wimbledon

Na primeira vez nas meias-finais de Wimbledon, depois de ter derrotado a compatriota Ajla Tomljanovic nos 'quartos', Ashleigh Barty procura este quinta-feira o acesso à sua segunda final de um Grand Slam na carreira, depois de ter ganho o torneio de Roland Garros em 2019. Pela frente terá uma Angelique Kerber que alcança pela quarta vez esta ronda em Londres, tendo no currículo já um triunfo final - em 2018.



Ambas com cinco jogos nas pernas, é Kerber aquela que mais sets tem disputados em Wimbledon, com 12 parciais disputados, contra os 11 de Barty, a tenista que chega a este torneio como primeira do ranking WTA - Kerber é a 28.ª. Olhando ao tempo já jogado em Wimbledon, Kerber leva 8h29 horas, contra as 7h32 da adversária.



Note-se que este será o quinto duelo entre ambas as tenistas, havendo por agora um empate total entre ambas. Curiosamente, os triunfos têm sido alternados entre cada tenista, sendo agora a vez de Kerber ganhar. Será mesmo?

CÓD 271 Ashleigh Barty 1.4 Empate A. Kerber 2.65