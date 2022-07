Aslan Karatsev-Lorenzo Sonego: terceiro duelo entre estes tenistas

Em duelo da 1.ª ronda do torneio ATP250 de Bastad, Aslan Karatsev e Lorenzo Sonego encontram-se esta terça-feira, numa partida que colocará frente a frente o 40.º e o 63.º do ranking masculino de ténis, respetivamente.



Em melhor posição, Karatsev tem também vantagem no confronto direto com o italiano, já que venceu os dois encontros disputados entre ambos, um deles este ano, no triunfo em três sets no Sydney Tennis Classic.



De notar, ainda assim, que Karatsev não joga singulares desde 22 de junho, altura em que foi batido na 2.ª ronda de Maiorca, ao passo que Sonego vem de participar em Wimbledon, onde apenas caiu na 3.ª ronda aos pés de Rafa Nadal.

