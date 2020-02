ASM Belfort-Rennes: equipa sensação coloca à prova formação primodivisionária

ASM Belfort e Rennes defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga de França, num encontro com muitas baixas por parte da formação primodivisionária.



À entrada para este encontro, o Rennes não poderá contar com o contributo do médio Jonas Martin, que encontra-se lesionado, enquanto que Clement Grenier, Metehan Guclu, Jakob Johansson, Gerzino Nyamsi e o ex-Sporting Raphinha são outros dos nomes que constam no boletim clínico e podem ser igualmente poupados.



Nos oitavos-de-final da prova, de relembrar que o Belfort eliminou o Montpellier, de Pedro Mendes, enquanto que o Rennes bateu o Angers, num encontro com... 9 (!) golos.



Relativamente ao confronto direto, não existe histórico de partidas entre as duas equipas, pelo que será o primeiro confronto entre ambas.