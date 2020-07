Aston Villa-Arsenal: duelo com muito em jogo

Vindo de uma moralizadora vitória no fim de semana diante do Manchester City, que valeu o passaporte para a final da Taça, o Arsenal entra esta terça-feira em campo perante o aflito Aston Villa numa partida da 37.ª jornada na qual está obrigado a triunfar para que, ainda que com necessárias condicionantes, possa continuar a sonhar com a Liga Europa.



Com 53 pontos, os gunners, têm menos 5 do que o Tottenham, sabendo por isso que têm de triunfar em todos os duelos e esperar uma hecatombe do rival. Um registo necessário numa fase na qual os gunners até têm conseguido em parte bons resultados, com seis vitórias nos últimos oito duelos, nos quais conseguiu chegar ao intervalo na frente em sete ocasiões.



Quanto ao Villa, está a 3 pontos da zona de salvação e também tem de vencer, algo que ainda assim se avizinha complicado, especialmente pelo confronto direto, que mostra sete vitórias seguidas do Arsenal e nove jogos seguidos sempre a sofrer. Por outro lado, os gunners foram a primeira equipa a marcar em oito desses últimos nove duelos, tendo igualmente sido a formação que chegou ao descanso na frente em seis dos últimos sete.