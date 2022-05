Aston Villa-Burnley: acerto de calendário com muito em jogo para os visitantes

CÓD 108 Aston Villa 1.99 Empate 3.4 Burnley 3.53

A necessitar de pontuar para escapar da zona de descida, o Burnley visita esta quinta-feira o reduto do Aston Villa, numa partida em atraso na qual procurará um regresso aos triundos depois de duas partidas seguidas a perder.Sem Matej Vydra, Jóhann Gudmundsson e Ashley Westwood, mas também com Ben Mee, Jay Rodriguez, James Tarkowski, Dale Stephens e Erik Pieters em dúvida, o Burnley tentará aqui aquilo que apenas conseguiu por duas vezes nos últimos 19 jogos fora de casa na Premier League: ganhar. Com 34 pontos, o Burnley está a 1 ponto de subir acima da linha de água, sendo que caso empate conseguirá desde logo ficar à frente do Leeds, muito por conta da melhor diferença de golos.Quanto ao Aston Villa, está com 44 pontos no 14.º posto e está já seguro na tabela. Sem Leon Bailey, Kortney Hause e Ezri Konsa para este jogo, os villians entram em campo vindos de um empate e uma derrota, sendo de realçar o registo de golos, ao serem a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.Quanto ao confronto direto, o encontro da primeira volta foi ganho pelo Aston Villa por 3-1, numa partida que foi disputada há menos de duas semanas. Nesse jogo, refira-se, confirmaram-se algumas tendências, com pelo menos 3 golos (em 4 dos últimos cinco duelos) e tentos de ambas as equipas (em oito dos últimos dez jogos).