Aston Villa-Chelsea: duelo marcado por várias ausências por lesão

O Aston Villa recebe, este sábado, o Chelsea, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Premier League, num encontro marcado pelas várias ausências por lesão em ambas as equipas.



Para este encontro, os blues não poderão contar com Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, N'Golo Kante, Mateo Kovacic e Marco van Ginkel, todos lesionados. Já Tom Heaton, Jed Steer e Wesley são baixas confirmadas nos villans.



À entrada para esta jornada, o Chelsea posiciona-se no 4.º lugar da tabela classificativa, com 48 pontos, fruto de 14 vitórias, seis empates e nove derrotas, enquanto que o Aston Villa encontra-se na penúltima posição, com 25, tendo somado sete triunfos, quatro empates e 17 derrotas até ao momento no campeonato inglês.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Chelsea registou três triunfos (Tottenham, Liverpool e Everton), um empate (Bournemouth) e uma derrota (Bayern Munique, a contar para a Liga dos Campeões), ao passo que o Aston Villa somou cinco derrotas (Bournemouth, Tottenham, Southampton, Manchester City e Leicester).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a claríssima superioridade dos blues nos últimos cinco duelo recentes, com cinco triunfos.

CÓD 138 Aston Villa 4.94 Empate 4.17 Chelsea 1.55