Aston Villa-Leeds United: arranca a jornada em Inglaterra

Aí está a partida de abertura da jornada 6 da Premier League, com o Aston Villa a receber a visita do Leeds United, num embate que colocará frente a frente o surpreendente segundo colocado e o décimo, respetivamente.



Com 12 pontos até ao momento, fruto de quatro vitórias em outros tantos encontros, o Aston Villa chega a este jogo como a única equipa só com vitórias na temporada, numa incrível sequência na qual já deixou pelo caminho o Leicester e o Liverpool. Os reds, refira-se, foram mesmo 'despachados' à goleada, com um impensável 7-2. Um registo incrível, que permite à formação de Birmingham ter até ao momento uma média de três golos por jogo até ao momento.



Quanto ao Leeds, com mais um jogo até ao momento, chega a esta partida com 7 pontos, fruto de um arranque relativamente positivo, com um empate, duas derrotas e duas vitórias. O desaire mais recente, refira-se, foi precisamente na semana passada, frente ao Wolverhampton.



No que a jogadores diz respeito, o Aston Villa não poderá contar com Wesley e Tom Heaton, tendo ainda em dúvida as utilizações de Kortney Hause e Keinan Davis. Quanto ao Leeds, tem quatro baixas certas (Kalvin Phillips, Gaetano Berardi, Adam Forshaw e Diego Llorente) e Liam Cooper em dúvida.



Nota final para o confronto direto, que aponta para um registo de equilíbrio nas últimas seis partidas, com duas vitórias do Leeds, três empates e um triunfo do Aston Villa. Note-se que, apesar de ter vantagem direta, nos últimos cinco encontros o Leeds sofreu sempre golos diante deste mesmo Aston Villa.

CÓD 160 Aston Villa 2.2 Empate 3.56 Leeds United 3.16