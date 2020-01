Aston Villa-Leicester: empate na primeira mão deixa tudo em aberto

Aston Villa e Leicester defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a segunda mão da meia-final da Taça da Liga Inglesa, num encontro que determinará o primeiro finalista da presente edição da prova.



No encontro da primeira mão, realizado no King Power Stadium, que terminou 1-1, os villans chegaram primeiro à vantagem graças a um golo de Frederic Guilbert, aos 28 minutos, sendo que Kelechi Iheanacho, que entrou na segunda parte da partida, foi quem permitiu ao Leicester chegar ao empate, aos 74 minutos, após passe de Jamie Vardy.



Relativamente ao confronto direto entre as duas formações, destaque para duas vitórias dos foxes contra apenas uma do Aston Villa, sendo que registaram-se ainda dois empates, ambos por 1-1, nos últimos cinco jogos disputados. De recordar ainda que o Leicester já venceu esta prova, no antigo formato - chamava-se Worthington Cup -, em 1999/00.

CÓD 170 Aston Villa 4.52 Empate 4.11 Leicester City 1.7