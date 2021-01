Aston Villa-Liverpool: vingança na Taça?

Ainda com a realização da partida em dúvida, devido a um surto de coronavírus no plantel da equipa de Birmingham, Aston Villa e Liverpool têm encontro marcado para as 19h45 de sexta-feira, num embate da Taça de Inglaterra que marcará o reencontro entre duas equipas que já se enfrentaram este ano, num duelo que resultou num dos 'score' mais inesperados da época.



Foi no triunfo de há três meses do Aston Villa por 7-2 neste mesmo Villa Park, um resultado que certamente os pupilos de Jürgen Klopp estão dispostos a vingar neste embate, ainda que a fase recente não lhes dê grande ânimo. É que, para lá da derrota que sofreram em casa do Southampton, os reds ganharam somente dois dos últimos seis jogos.



Quanto ao Aston Villa, que neste jogo não contará com Wesley e Trézéguet, a verdade é que vem também de um desaire, no caso diante do Manchester United, por 2-1. Contudo, ao contrário dos reds, nos últimos seis duelos conseguiu ganhar três, empatando outros dois.



Por fim, de notar que o Liverpool ainda não contará com Naby Keita, isto para lá de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Konstantinos Tsimikas e Diogo Jota.