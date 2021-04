Aston Villa-Manchester City: armada portuguesa procura voltar a vencer

A viver uma inesperada fase de altos e baixos, com duas derrotas nos últimos três jogos, incluíndo um desaire que ditou o afastamento da Taça de Inglaterra, o Manchester City defronta esta quarta-feira, pelas 20h15, o Aston Villa, numa partida da 33.ª jornada da Premier League na qual tentará voltar a vencer para não se colocar a jeito para uma eventual aproximação maior do Manchester United.



Com 74 pontos, os citizens têm 8 de avanço para os red devils, chegando a esta partida numa sequência negativa até do ponto de vista defensivo, com pouco vistos quatro jogos seguidos a sofrer golos - curiosamente uma série similar à do Aston Villa. Para esta partida, Guardiola não terá Sergio Agüero e Kevin De Bruyne.



Quanto aos de Birmingham, neste jogo sem Trézéguet, Jack Grealish e Wesley, chegam a esta partida curiosamente também numa sequência de uma vitória em três jogos, sendo que na mais recente foram batidos em casa do Liverpool por 2-1, numa partida na qual deram bastante trabalho aos reds.



Quanto ao confronto direto, o City leva dez jogos seguidos sem perder e seis a ganhar. Nessa meia dúzia de jogos recentes foi sempre a primeira equipa a marcar, sendo que em apenas um desses duelos não se viram pelo menos 3 golos no total do jogo. Na primeira volta, já em janeiro, o City venceu por 2-0.

