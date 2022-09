Aston Villa-Manchester City: duelo de opostos na Premier League

CÓD 172 Aston Villa 7.1 Empate 5 Manchester City 1.35

Vinda de uma grande vitória, com a goleada ao Nottingham Forest por 6-0, num jogo no qual manteve o registo ainda sem derrotas na Premier League, o Manchester City visita este sábado o reduto do Aston Villa, numa partida da 6.ª jornada da Premier League na qual se enfrentarão o 2.º (os citizens) e os penúltimos (os villains). Será, por isso, um confronto de opostos nesta partida, o que sendo a Premier League... nem sempre quer dizer muito.Olhando ao registo da época, o Man. City tem o tal registo de quatro vitórias e um empate, com 19 golos marcados e 5 sofridos. Os citizens disputarão este jogo sem Aymeric Laporte e Kalvin Phillips, tendo ainda Nathan Aké e Jack Grealish com dúvidas, mas a verdade é que quem tem um plantel como o de Pep Guardiola... nem se deve notar.Quanto ao Villa, tem apenas Diego Carlos como baixa, mas a verdade é que há muito ainda para encaixar na formação de Birmingham, que ainda parte em busca da sua melhor face. Por exemplo, contando duelos de preparação, o Aston Villa sofreu golos nos últimos oito jogos, tendo em seis deles sido mesmo a primeira a encaixar.Quanto ao confronto direto, aí o registo é avassalador. O Man. City tem 13 jogos seguidos sem perder e nove a ganhar. Em sete desses nove foi mesmo a primeira equipa a marcar, sendo que em oito deles o mercador final teve 3 ou mais golos. Na época passada, em dois jogos, o Man. City venceu por 2-1 fora e por 3-2 em casa.