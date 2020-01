Aston Villa-Norwich: vitórias precisam-se

Duelo de equipas afundadas nos postos mais baixos da tabela da Premier League, com o antepenúltimo Aston Villa a receber a visita do penúltimo Norwich, numa partida na qual ambos os conjuntos partem em busca de uma bem necessária vitória.



Sem triunfar no campeonato há precisamente um mês, o Aston Villa até venceu um encontro recentemente, ao golear o Liverpol (B) na Taça da Liga por 5-0. Ainda assim, logo após esse triunfo acabou por voltar ao normal, perdendo por 3-1 na receção ao Southampton.



Quanto ao Norwich, vai curiosamente também num mês sem vencer, tendo a sua última vitória sido a 23 de novembro em casa do Everton. De lá para cá, em cinco partidas, o melhor conseguiu foram dois empates, curiosamente nos duelos teoricamente mais complicados, diante de Arsenal e Leicester.



Privado de Jed Steer e John McGinn para este duelo, o Aston Villa certamente quererá repetir aquilo que alcançou na primeira volta, quando venceu por 5-1 em casa do Norwich, ao passo que os canários, que estarão sem Timm Klose, Josip Drmic e Ben Godfrey, terão vontade de vingar esse desaire sensação da primeira volta.

CÓD 104 Aston Villa 1.97 Empate 3.42 Norwich 2.95