ASVEL Lyon-Anadolu Efes: franceses a precisar de vencer

Duelo da 18.ª jornada da Euroliga, com os franceses do ASVEL Lyon a receberem em Astroballe a visita dos turcos do Anadolu Efes, num embate que colocará frente a frente o 17.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Com oito vitórias em 17 encontros dipsutados, a formação turca entra em campo em melhor posição e até a espreitar os lugares de playoff, ao passo que o Asvel está no penúltimo posto e aflito por alcançar uma série de bons resultados para escapar à zona encarnada da tabela.



Olhando a registos pontuais, note-se que os franceses têm uma média de 80 marcados na última dezena de partidas, contra os 76 do Anadolu. No plano global, a última dezena dos jogos do Asvel mostra 157 pontos de média, contra os 152 dos turcos.



Em relação ao confronto direto, os turcos levam três jogos seguidos a ganhar, com uma média pontual de 88 pontos nos últimos dez duelos diante do Asvel Lyon. Já os franceses, por seu turno, têm uma média de pontos de 75.