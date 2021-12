ASVEL Lyon-Bayern Munique: de olho no playoff da Euroliga

CÓD 223 ASVEL Lyon 2 Empate 12.5 Bayern Munique 1.88

Em jogo da 18.ª jornada da fase regular da Euroliga, ASVEL Lyon e Bayern Munique encontram-se esta quinta-feira em solo francês, numa partida na qual ambas as equipas vão começar a jogar as derradeiras cartadas na corrida por um lugar no playoff.Em 9.º, no lugar imediatamente abaixo da zona de qualificação, os franceses têm 8 vitórias e 9 derrotas, ao passo que os alemães estão em 13.º, com 7 triunfos e 10 desaires. Nos últimos cinco jogos os franceses venceram apenas um jogo (o mais recente), ao passo que os alemães ganharam dois (mas perderam os três últimos).Em termos individuais, nos franceses Elie Okobo é o melhor pontuador (16,4) e assistente (3,7) e William Howard o melhor ressaltador, com 3,7. Quanto aos alemães, Darrun Hilliard é o homem dos pontos (15,8 de média), Othello Hunter o dos ressaltos (5,6) e Nicholas Weiler-Babb o das assistências (2,5).Quanto a registos pontuais, os últimos dez jogos do Lyon tiveram em média 155, 74 dos quais apontados pelos franceses. Quanto ao Bayern, teve em média 150 pontos, com 76 a serem da sua autoria.Em relação ao confronto direto, o Bayern venceu o jogo mais recente, disputado há três semanas na Alemanha (73-65), num jogo no qual se marcaram 138 pontos, bem abaixo dos 147 que temos de média nos restantes encontros entre as duas equipas. Desses 147, refira-se, 69 foram dos franceses e 78 dos alemães.