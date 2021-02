ASVEL Lyon-Bayern Munique: duelo da Euroliga

Segue a todo o gás a disputa da fase regular da Euroliga, agora com um duelo entre ASVEL Lyon e Bayern Munique, referente à 25.ª jornada da prova mais importante do basquetebol de clubes europeu.



Em quinto lugar, e com três vitórias seguidas nesta Euroliga, o Bayern Munique entra em campo numa boa posição, mas a verdade é que o resultado do fim de semana dará algumas dores de cabeça, já que perdeu na Bundesliga diante do Chemnitz, naquela que foi a sua quarta derrota da temporada no plano interno. Ainda assim, note-se que nos últimos dez jogos (olhando a todas as provas), os bávaros ganharam oito, sendo que nessa mesma dezena têm uma média pontual de 88, para um total de 170.



Quanto aos franceses, apesar de estarem em 14.º na tabela, estão a viver uma excelente fase nesta Euroliga, com quatro vitórias consecutivas, sendo que esse ciclo ganhador aumenta para cinco se juntarmos também os jogos do campeonato.



Quanto ao confronto, com uma média pontual de 144 pontos nos jogos entre estas duas equipas, o Bayern Munique venceu dois dos três jogos já realizados, incluíndo uma vitória em dezembro por 76-62.