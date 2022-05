ASVEL Lyon-Dijon: acesso à final do playoff francês em discussão

CÓD 197 ASVEL Lyon 1.21 Empate 14.5 Dijon 3.5

Arranca a disputa das meias-finais do campeonato nacional francês de basquetebol, com um embate entre o ASVEL Lyon e o Dijon, duas equipas que na fase regular assinaram campanha relativamente distintas.Os de Lyon foram primeiros e acabaram destacados na frente com 26 vitórias e 8 derrotas, ao passo que o Dijon foi quinto, com 20 triunfos e 14 derrotas. No playoff o Lyon afastou o Cholet em três jogos, ao passo que o Dijon conseguiu avançar com dois triunfos.Em termos estatísticos, a média pontual dos últimos dez jogos de ambas as equipas foi de 165, com o ASVEL Lyon a ter por duas conta 89 e o Dijon 84. Quanto ao confronto direto, a média pontual é de 149.Esta época, refira-se, houve uma vitória para cada lado no confronto direto, com apenas um desses jogos a cumprir o registo pontual médio: os 82-75 favoráveis ao Dijon, em março último. No primeiro duelo, em outubro, venceu o ASVEL Lyon por 73-49.