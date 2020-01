ASVEL Lyon-Estrela Vermelha: duelo entre equipas que sonham com o playoff

Separados apenas por três posições e com o mesmo registo até ao momento na fase regular da Euroliga, ASVEL Lyon e Estrela Vermelha jogam esta sexta-feira uma partida que pode ser decisiva para a luta de ambos os conjuntos rumo ao playoff.



Com vantagem na diferença de pontos e também no confronto direto (venceram por 74-72), os franceses partem em busca do regresso às vitórias na Euroliga - depois da derrota diante do Real Madrid -, ao passo que os sérvios, por seu turno, procuram um inédito quarto triunfo consecutivo, isto depois de terem baitdo Olympiacos, Zenit e Bayern Munique.