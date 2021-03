ASVEL Lyon-Fenerbahçe: duelo da Euroliga

Duelo de equipas com aspirações em chegar ao playoff, com os franceses do ASVEL Lyon a receberem esta sexta-feira a visita dos turcos do Fenerbahçe, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 8.º, respetivamente.



Com 16 vitórias e 11 derrotas ao momento, os turcos estão na última posição de playoff e chegam a esta partida vindos de uma série positiva com onze vitórias nos últimos doze duelos desta Euroliga. Curiosamente do outro lado estará uma equipa francesa que viu na última partida ser travada uma sequência positiva de seis vitórias consecutivas, onde conseguiu, por exemplo, surpreender o Barcelona.



Com Norris Cole (13.8 ppj.), David Lighty (11.7 ppj.) e Moustapha Fall (9.4 ppj. e 5.6 rpj.), os franceses procurarão esse tal regresso aos triunfos, numa partida na qual terão pela frente uma formação turca que curiosamente tem um francês como figura - Nando De Colo (15.1 ppj. e 4.1 apj.). Para lá do base, há ainda a ter em conta os registos de Jan Vesely (13.2 ppj. e 5.5 rpj.), e Marko Guduric (11.8 ppj. e 3.2 apj.).



Olhando ao confronto direto, note-se que o Fenerbahçe vem de três vitórias consecutivas, sendo que no mais recente construiu o seu êxito nos quartos do 'meio', isto depois de até ter chegado ao final do primeiro a perder por 4. Acabaria por posteriormente chegar ao intervalo já na frente, confirmando a tendência de acabar os primeiros 20 minutos na frente, tal como nos últimos cinco duelos que disputou.



Por fim, num olhar breve à estatística, note-se que os franceses levam uma média pontual de 81 nos últimos dez encontros, ao passo que no caso dos turcos esse registo é de 87. No total, os jogos do ASVEL têm em média 157 pontos, contra os 170 do Fenerbahçe. No confronto direto, analisando os últimos dez embates, a média pontual foi de 147, 68 para os franceses e 79 para os turcos. Irá essa tendência manter-se?