ASVEL Lyon-Monaco: arranca a luta pelo título francês

Hora de decisões no campeonato francês de basquetebol, com ASVEL Lyon e Monaco a iniciarem esta quarta-feira a disputa da final do playoff. Frente a frente estarão as duas equipas mais fortes na fase de grupos, pelo que o duelo será efetivamente o mais esperado tendo em conta o que se viu ao longo do ano.



Primeiro na fase de grupos, o ASVEL Lyon tem a vantagem do factor casa do seu lado e nestes playoffs deixou pelo caminho Cholet (2-1) e Dijon (3-0). Já o Monaco foi segundo, com apenas menos uma vitória, e na caminhada até esta decisão afastou Estrasburgo (2-1) e Pau-Orthez (3-1).



Em termos de confronto direto, este será o quinto encontro da época entre estas equipas, havendo por agora um equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado. A mais recente foi em fevereiro, com triunfo do ASVEL Lyon por 87-79 após prolongamento. Apesar de ter sido no tempo extra, esse jogo teve o segundo 'score' mais desequilibrado de todos, atrás dos 85-84 e 84-82 que se haviam registado antes.

Por Record

