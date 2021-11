ASVEL Lyon-UNICS Kazan: franceses em clara vantagem no confronto direto

ASVEL Lyon e UNICS Kazan defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a oitava jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento esta temporada.

À entrada para esta ronda, o ASVEL Lyon posiciona-se no quinto lugar, com cinco vitórias e duas derrotas, enquanto que o UNICS Kazan é 11.º colocado, após somar três triunfos e quatro desaires (um deles obtido para lá do tempo regulamentar).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o ASVEL Lyon registou quatro vitórias (Chalons-Reims, CSKA Moscovo, Panathinaikos e Orleans) e uma derrota (Olimpia Milano), ao passo que o UNICS Kazan somou três triunfos (Baskonia, Real Madrid e Parma Perm) e dois desaires (Anadolu Efes e Saratov).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do ASVEL Lyon, equipa que venceu todos os três duelos até ao momento disputados entre as duas formações.