At. Madrid-AC Milan: à atenção do FC Porto

CÓD 103 Atl. Madrid 1.61 Empate 3.8 AC Milan 4.9

Duelo de históricos no Wanda Metropolitano, com o Atl. Madrid e o AC Milan a encontrarem-se em solo espanhol numa partida que tem carácter de decisivo para ambas, já que estão as duas fora da zona de apuramento direto para os oitavos-de-final da Champions.Com 4 pontos, no 3.º posto do Grupo B, os colchoneros têm menos 1 ponto do que o FC Porto e entram em campo neste jogo sem João Félix, Kieran Trippier e Felipe. A turma espanhol vem de uma vitória sobre o Osasuna, num dos dois jogos dos últimos sete nos quais o marcador teve menos do que 3 golos. Nesse duelo, refira-se, o At. Madrid venceu e foi a primeira equipa a marcar, tal como em quatro dos últimos cinco encontros que disputou.Quanto ao Milan, entra em campo na senda da primeira derrota da época na Serie A, num jogo de loucos no qual caiu em casa da Fiorentina por 4-3. A formação milanesa leva três jogos seguidos sem ganhar e nos últimos quatro não sofreu golos.Quanto ao confronto direto, o At. Madrid venceu os três jogos que teve diante do AC Milan, o último dos quais em setembro, por 2-1 em San Siro. Haverá vingança?