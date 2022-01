At. Madrid-Athletic Bilbao: por um lugar n decisão da Supertaça Espanhola

CÓD 218 Atl. Madrid 1.91 Empate 3.35 Athletic Bilbau 4.15

Um dia depois de Barcelona e Real Madrid terem discutido a primeira vaga na final, At. Madrid e Athletic Bilbao encontram-se esta quinta-feira para discutir o acesso final à decisão da Supertaça Espanhola, numa partida que promete emoções fortes e que deverá ser discutida até final.A viver uma temporada de altos e baixos, o Atlético entra nesta partida vindo de três jogos seguidos sem perder, ainda que no duelo mais recente se tenha ficado por um empate diante do Villarreal, a dois golos. Os colchoneros, que neste jogo não contarão com Antoine Griezmann, foram a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos.Quanto ao Athletic, vem também de três jogos seguidos sem perder e também de um empate no fim de semana. A turma basca tem dúvidas quanto a alguns dos seus jogadores, já que Unai Vencedor, Unai Núñez, Yuri Berchiche, Asier Villalibre e Ander Capa têm as suas utilizações ainda em aberto.Em termos do confronto direto, o Athletic foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos entre estas duas equipas, sendo que uma das exceções foi o primeiro e único encontro desta época, com o nulo no Wanda em setembro.