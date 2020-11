At. Madrid-Barcelona: dia de jogo grande em Espanha

Dia de jogo grande na Liga espanhola, com o At. Madrid a receber a visita do Barcelona, numa partida da 10.ª jornada que colocará frente a frente o terceiro e o oitavo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 17 pontos, os colchoneros chegam a este jogo moralizados pelos resultados que conseguiram nas últimas semanas - ainda sem derrotas na Liga esta época e sem desaires nos últimos 23 duelos que disputou na prova -, mas a verdade é que a situação está longe de ser famosa, especialmente por causa das várias baixas provocadas pela Covid-19, que obrigará Diego Simeone a suprir as ausências de Lucas Torreira e Luis Suárez, isto para lá dos lesionados Sime Vrsaljko e Héctor Herrera.



Do lado oposto, o Barcelona entra em campo com quatro jogos seguidos sem perder, mas numa fase a nível institucional sempre complicada, algo que poderá fazer-se sentir dentro do campo num jogo no qual, ainda assim, os catalães enfrentarão uma equipa perante a qual perderam apenas um dos últimos onze jogos.



No que a outros dados estatísticos diz respeito, note-se que o At. Madrid sofreu golos em apenas um dos últimos seis jogos, sendo que nos cinco mais recentes foi mesmo a primeira equipa a marcar. Quanto ao Barcelona, sofre golos há três jogos e em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, para lá da tal estatística que há pouco referimos, note-se que em apenas dois dos últimos sete embates se registaram mais do que 3 golos, sendo que, falando em golos, o At. Madrid vai já em onze jogos seguidos a encaixar sempre pelo menos um dos catalães. Irá a tendência manter-se?

CÓD 123 Atl. Madrid 2.76 Empate 3.34 Barcelona 2.35