At. Madrid-Betis: colchoneros tentam esquecer goleada europeia

Vindo de um desaire pesado na visita ao reduto do campeão europeu Bayern Munique, o At. Madrid procura este sábado voltar aos registos positivos, quando pelas 20 horas receber no Wanda Metropolitano a visita dos andaluzes do Betis, num embate no qual enfrentarão os sétimos colocados da tabela.



Com 9 pontos, o Betis entra em campo uma posição acima dos colchoneros e mais 1 ponto na conta, mas a verdade é que têm também mais dois encontros disputados. Ainda assim, de notar que os andaluzes até estão a assinar um arranque de temporada relativamente promissor, com três triunfos, dois deles fora de portas. Quanto ao Atlético, vem da tal derrota na Champions, mas curiosamente ainda não perdeu na Liga - tem um registo de dois empates e duas vitórias.



Relativamente a baixas, o Atlético não terá o contributo de Sime Vrsaljko e Diego Costa - Saúl Ñíguez e José Giménez estão em dúvida -, ao passo que o Betis tem também duas baixas em Dani Martin e Víctor Camarasa. Por outro lado, Juanmi, Andrés Guardado e Emerson são dúvidas.



Por fim, de referir que o confronto direto dá vantagem ao Atlético, com quatro vitórias na última meia dúzia de confrontos, contra apenas um sucesso do Betis. Em Madrid, note-se, o conjunto sevilhano não vence desde 2011. Em relação a dados estatísticos, refira-se que há três registos a ter em conta no confronto direto: em apenas um dos últimos oito encontros se registou mais do que 3 golos e mais do que 11 cantos; nos últimos sete houve sempre pelo menos 5 cartões.

CÓD 154 Atl. Madrid 1.55 Empate 3.75 Bétis Sevilha 5.69