At. Madrid-Lokomotiv Moscovo: João Félix em ação

Moralizado pela vitória conseguida diante do Barcelona, que permitiu chegar aos seis encontros consecutivos sem perder, o At. Madrid parte esta quarta-feira em busca de uma vitória que permita deixar bem encaminhado o apuramento para os oitavos-de-final da Champions, num embate do Grupo A no qual terá pela frente uma equipa russa do Lokomotiv perante a qual empatou a um golo há três semanas.



Para este jogo, onde não contará com Héctor Herrera, Sime Vrsaljko, Lucas Torreira e Luis Suárez, Diego Simeone apoiará muito do seu jogo em João Félix, partindo em busca do tal sétimo jogo seguido sem perder e também do sétimo seguido a ser a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Lokomotiv, tentará essencialmente a sua primeira vitória nesta Champions - até ao momento tem dois empates - mas também travar uma série de oito partidas seguidas na prova mais importante da UEFA sem vencer (a série vem já de outras edições). Tudo isto num jogo no qual terá de encontrar soluções para cinco ausências: Fedor Smolov, Boris Rotenberg, Mikhail Lysov, Stanislav Magkeev e Dimitri Barinov.



Note-se que este será o sexto jogo entre estas duas equipas, havendo por agora domínio total dos colchoneros, com quatro vitórias e um empate. Irá aparecer a primeira vitória russa?

CÓD 101 Atl. Madrid 1.22 Empate 5.45 Lokomotiv Mosc. 12.01