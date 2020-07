At. Madrid-Maiorca: duelo de extremos em Espanha

Duelo de equipas em posições opostas na tabela da Liga espanhola, com o terceiro colocado At. Madrid a receber a visita do antepenúltimo Maiorca, num confronto referente à 34.ª jornada no qual se enfrentarão duas equipas que entram em campo curiosamente vindas de resultados positivos.



Os colchoneros, ainda sem derrotas neste pós-paragem, travaram o Barcelona em Camp Nou (2-2) e ampliaram para 13 o número de jogos seguidos sem perder, ao passo que o Maiorca, que vinha de cinco jogos seguidos sem ganhar - todos no pós-paragem -, conseguiu surpreender com uma goleada ao Celta de Vigo, por 5-1.



Na primeira volta, refira-se, registou-se uma vitória colchonera por 2-0, um resultado que ampliou para três a sequência de jogos seguidos do Atlético Madrid sem perder ante os insulares. Nesse duelo, refira-se, um dos golos foi marcado por João Félix.

CÓD 129 Atl. Madrid 1.29 Empate 4.69 Maiorca 10.11