At. Madrid-Real Madrid: domingo de dérbi na capital

Separados por 5 pontos na tabela da Liga espanhola, Atl. Madrid e Real Madrid defrontam-se este domingo no Wanda Metropolitano, num duelo da 26.ª jornada da Liga espanhola no qual estarão frente a frente o primeiro e o terceiro colocados, respetivamente.



Vindo de uma vitória no fim de semana diante do Villarreal, o Atlético chega a este jogo ainda algo abalado pelos três jogos anteriores - onde não conseguiu vencer -, pelo que será interessante perceber a forma como reagirão neste duelo, diante de uma das duas equipas que este ano perdeu jogos da Liga.



Quanto ao Real Madrid, apesar de estar longe de convencer, vai em seis jogos seguidos sem perder, sendo que nessa sequência cinco duelos foram da Liga espanhola. Ainda assim, note-se que no mais recente houve desilusão merengue, com um empate a um diante da Real Sociedad. Por outro lado, os blancos sabem que não poderão contar com Eden Hazard, Mariano, Daniel Carvajal e Sergio Ramos, tendo ainda dúvidas quanto a Karim Benzema.



Voltando ao confronto direto, este será o 227.º embate entre estas duas equipas, havend por agora uma vantagem clara do Real Madrid, com 112 vitórias contra 56 dos colchoneros. Já em jogos da Liga o registo é de 89 triunfos blancos contra 39 do Atlético. Uma tendência que se tem visto também no passado recente, com quatro jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas. Sairá a quarta ou haverá inversão da tendência?

CÓD 128 Atl. Madrid 2.47 Empate 2.98 Real Madrid 2.7