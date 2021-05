At. Madrid-Real Sociedad: líder com visita perigosa

Primeiro colocado na tabela da Liga espanhola, o At. Madrid recebe a visita da perigosa Real Sociedad, numa partida da 36.ª jornada da Liga espanhola na qual tentará o regresso às vitórias depois do empate (nada comprometedor) diante do Barcelona.



Praticamente na máxima força - apenas Thomas Lemar é baixa -, o Atlético defronta uma equipa à qual ganhou na primeira volta e perante a qual não perdeu nenhum dos últimos sete jogos que disputou em casa.



Quanto aos bascos, estão minimamente seguros no quinto posto, com 56 pontos, mais 4 do que o Villarreal, uma posição que tentarão segurar para garantir a Liga Europa. Neste jogo, refira-se, os bascos não contarão com Luca Sangalli e Mikel Merino. Olhando a dados estatísticos, apenas um dos últimos sete jogos da Real fora de casa teve mais do que 3 golos.

CÓD 168 Atl. Madrid 1.55 Empate 3.64 Real Sociedad 5.18