At. Madrid-Valladolid: João Félix em bom momento

Com João Félix em bom momento depois dos dois golos marcados diante do Osasuna, o Atlético Madrid procura este sábado dar seguimento ao bom retorno à competição na Liga espanhola, tendo pela frente um Valladolid que curiosamente conseguiu os mesmos resultados que os colchoneros nesta retoma: uma vitória e um empate.



Com 33 pontos no 14.º posto, o conjunto forasteiro chega a esta partida com 8 pontos acima da zona de despromoção, sabendo que uma vitória neste embate irá provavelmente deixá-los a um pequeno passo da permanência.



Do lado do Atlético, moralizado pela tal goleada diante do Osasuna, por 5-0, chega a este jogo com 49 pontos na luta por uma posição de Liga dos Campeões, já que está a apenas 2 pontos do Sevilha, o terceiro colocado. Para lá desses dois jogos positivos na retoma, refira-se que o Atlético traz do pré-Covid ainda mais sete jogos seguidos sem perder, incluíndo um triunfo em casa do Liverpool.



Por outro lado, olhar para as estatísticas, que nos dizem que cinco dos últimos sete duelos do Atlético tiveram golos de ambas as equipas, sendo que curiosamente nesses mesmos encontros os colchoneros foram a primeira equipa a sofrer. Do lado oposto, cinco dos últimos sete do Valladolid também tiveram golos de ambas as formações.



A finalizar, de notar que o Atlético Madrid não perde diante do Valladolid há nove partidas, tendo sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete encontros. Curiosamente, o único que não o conseguiu fazer foi na primeira volta, num nulo no José Zorrilla.

CÓD 107 Atl. Madrid 1.37 Empate 4.09 Valladolid 8.75