Atalanta-Bolonha: duelo da segunda jornada da Serie A

Atalanta e Bolonha defrontam-se, este sábado, pelas 17:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato italiano de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram a prova com um triunfo.

Na primeira ronda, a Atalanta foi ao terreno do Torino vencer por 2-1, com golos de Muriel e Piccoli. Já o Bolonha bateu o Salernitana, por 3-2, com De Silvestri (2) e Arnautovic a decidirem a partida.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Atalanta registou três vitórias (Pordenone, Alessandra e Torino) e duas derrotas (West Ham e Juventus), ao passo que o Bolonha somou dois triunfos (Pordenone e Salernitana) e três desaires (dois diante do Liverpool e outro frente ao Ternana).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Atalanta, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Bolonha a levar a melhor em apenas um dos dois embates restantes.