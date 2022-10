Atalanta-Fiorentina: equipa da casa procura manter bom registo

CÓD 185 Atalanta 1,93 Empate 3,45 Fiorentina 3,7

Líder da Serie A em igualdade pontual com o Nápoles, a Atalanta procura este domingo ampliar a sua boa fase, recebendo este domingo a visita de uma Fiorentina que, por seu turno, está a ter um início de temporada de altos e baixos.Com 17 pontos, a Atalanta ainda não perdeu (5 vitórias e 2 empates), tendo até ao momento marcado 11 golos e sofridos 3. Desses sete jogos, refira-se, foi sempre a primeira equipa a marcar e em apenas um o marcador final teve 3 ou mais golos. Registo ainda para quatro baixas neste jogo: Berat Djimsiti, Juan Musso, Duván Zapata e Davide Zappacosta.Quanto aos de Florença, apenas com Dodô como baixa, têm 9 pontos, fruto de 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos cinco jogos apenas venceu um, curiosamente o mais recente, diante do Hellas Verona.Quanto ao confronto direto, a Fiorentina leva três vitórias seguidas e quatro jogos a marcar diante da Atalanta. Em oito dos últimos dez ambas as equipas marcaram e a Fiorentina foi a primeira a fazê-lo. Por outro lado, dos últimos dez apenas por uma vez o marcador final não teve 3 ou mais golos. Curiosamente esse jogo foi o mais recente, na vitória por 1-0 em fevereiro dos viola.