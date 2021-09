Atalanta-Fiorentina: regressa a Serie A

Depois da paragem para os jogos das seleções, aí está o regresso da Liga italiana, com uma terceira jornada que neste primeiro dia terá um embate entre a Atalanta e a Fiorentina, duas equipas separadas por 1 ponto, no 9.º e 10.º lugares, respetivamente.



Com uma vitória e um empate, a Atalanta tem 4 pontos, sendo que no registo recente, contando pré-temporada e época passada, destaca-se o facto de cinco dos últimos sete jogos terem tido golos de ambas as equipas.



Quanto à Fiorentina, tem uma vitória e um empate na Serie A, sendo de destacar o facto de em seis dos últimos sete ter sido a primeira equipa a marcar e em cinco deles ter sido a equipa que ao intervalo vencia. Em seis dos últimos sete refira-se que o marcador teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, a Atalanta leva três vitórias seguidas e oito encontros consecutivos a marcar. Ainda assim, note-se que a Fiorentina foi a primeira equipa a marcar em cinco desses duelos. Falando em golos, nos últimos oito duelo houve pelo menos 3, sendo que em sete deles houve tentos de ambas as equipas.

CÓD 164 Atalanta 1.56 Empate 4.2 Fiorentina 5