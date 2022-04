Atalanta-Hellas Verona: fecho de jornada na Serie A

CÓD 143 Atalanta 1.58 Empate 4.02 Hellas Verona 4.76

No fecho da jornada 33 da Serie A, Atalanta e Hellas Verona encontram-se esta segunda-feira em Bérgamo, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 10.º colocados, respetivamente.Com 51 pontos, a Atalanta vem quatro jogos seguidos sem ganhar, incluindo um desaire no duelo mais recente, referente à Liga Europa, que ditou o adeus à prova. A turma de Bérgamo soma igualmente quatro jogos seguidos a sofrer golo e nessa partida com o Leipzig viu travada uma série de cinco encontros seguidos a faturar pelo menos um golo.Quanto à equipa de Miguel Veloso, com 45 pontos, vem de uma derrota diante do Inter Milão, mas nos últimos duelos não tem assinado maus registos, com quatro vitórias nos últimos dez jogos e somente três desaires. A equipa de Verona, ainda assim, costuma ser algo permeável do ponto de vista defensivo, tendo sido a primeira formação a perder em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.Na primeira volta, em Verona, a Atalanta venceu por 2-1, isto depois de na temporada passada também ter ganho no reduto adversário por 2-0.Nota final para o aspeto individual, Joakim Maehle e Rafael Tolói são baixas certas na Atalanta, ao passo que do lado oposto Pawel Dawidowicz e Ivor Pandur estão fora das contas.