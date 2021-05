Atalanta-Juventus: Taça de Itália em discussão

A cumprir uma temporada bem longe do esperado, a Juventus tem esta quarta-feira uma das poucas chances para limpar um pouco a sua face, quando pelas 20 horas defrontar, no Mapei Stadium, a Atalanta, na final da Taça de Itália. Será um embate entre duas equipas de topo da tabela da Serie A, numa partida onde muito provavelmente os golos estarão presentes.



A Atalanta, vinda de dez jogos seguidos sem perder e três a triunfar, marcou nos últimos encontros e foi sempre a primeira a fazê-lo. Já a Juventus leva 14 encontros seguidos a sofrer, sendo que nos últimos sete foi a primeira a encaixar em cinco. Por outro lado, no confronto direto apenas um dos últimos cinco não teve golos de ambas as equipas, sendo que a Atalanta marcou à Juventus nos últimos sete.



Registos que confirmam uma equipa de Bérgamo que promete dar trabalho adicional à equipa de Cristiano Ronaldo e que no passado recente tem conseguido bons resultados, com três jogos sem perder: duas igualdades e uma vitória na partida mais recente, disputada em abril. Como será desta vez?

CÓD 102 Atalanta 2.37 Empate 3.19 Juventus 2.67