Atalanta-Juventus: visitantes num grande momento

CÓD 138 Atalanta 2.66 Empate 3.15 Juventus 2.52

Duelo de zona superior da tabela na Serie A, com a Atalanta a receber a visita da Juventus, numa partida que colocará frente a frente o quinto e o quarto colocados, respetivamente.Com 45 pontos, a Juventus entra em campo em melhor posição, mercê dos 13 triunfos, 6 empates e 5 desaires que tem até ao momento. Um balanço claramente 'inflacionado' pela fase recente, com dez jogos seguidos sem perder no campeonato (7 vitórias e 3 empates). Neste jogo apenas com a baixa de Giorgio Chiellini, a Juventus tem nessa sequência somente 5 golos sofridos e marcou 18.Quanto à Atalanta, que surge logo atrás na tabela, com 43, chega a este encontro vinda de três jogos seguidos sem ganhar no campeonato (dois empates e uma derrota) e ainda na ressaca do desaire sofrido aos pés da Fiorentina na Taça. É, por isso, uma fase menos boa para os de Bérgamo, que adicionalmente têm as baixas de Duván Zapata, Aleksey Miranchuk e Juan Musso.Em termos de confronto direto, note-se que a Atalanta marca à Juventus há dez partidas, sendo que nessa série viram-se três triunfos para cada lado e quatro empates. Nesses dez jogos, refira-se, a Juventus só marcou em três. Um deles foi na primeira volta, com o triunfo por 1-0 da Atalanta.